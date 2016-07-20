Временный поверенный: Колумбия и Азербайджан сделали шаги для сближения позиций в сферах торговли, культуры, спорта

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Баку по случаю 206-й годовщины объявления независимости Колумбии посольством этой страны в Азербайджане был организован официальный прием.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран.

Выступившая перед гостями временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Марта Галиндо Пенья рассказала об истории обретения Колумбией независимости и о пройденном страной пути. Отметив важность открытия посольства Колумбии в Азербайджане, М.Г.Пенья сказала, что это способствовало еще большему укреплению азербайджано-колумбийских отношений. Дипломат также отметила, что Колумбия и Азербайджан сделали шаги для сближения позиций в таких сферах, как торговля, культура, спорт.

В свою очередь, выступивший посол по особым поручениям МИД Азербайджана Гюндюз Джафаров от имени правительства и народа Азербайджана поздравил посла с национальным праздником. По словам Г. Джафарова, между странами существует тесный политический диалог, подписанные двусторонние соглашения составляют основу для крепкого сотрудничества. Г.Джафаров также напомнил о принятии Сенатом Колумбии резолюции об осуждении Ходжалинского геноцида. По его словам, руководство Азербайджана высоко ценит этот шаг, выразив надежду, что крепкие связи между странами продолжат развиваться.

В конце Г. Джафаров пожелал успехов и процветания колумбийскому народу.