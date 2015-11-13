Временный поверенный: Эстония признает территориальную целостность Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с временным поверенным в делах Эстонии в Азербайджане Индреком Кивериком.

- Господин Киверик, как Вы оцениваете уровень политических связей между Эстонией и Азербайджаном?

-Если говорить о двусторонних политических отношениях в общем, то они всегда несли дружественный характер, между нашими странами нет серьезных разногласий или спорных вопросов. Что касается уровня этих отношений, то здесь мы пока на стадии развития. Эстония только в прошлом году открыла свое представительство в Баку в виде офиса посольства (само посольство находится в Анкаре). Мы всегда поддерживаем Азербайджан в международных организациях, например, при избрании страны в различные структуры ООН. На регулярной основе работает формат междуправительственной комиссии.

- В каких сферах сотрудничества наши страны могут активно работать? Каков уровень товарооборота между странами?

- Начну со второго вопроса. Я бы не стал мерить уровень сотрудничества одним товарооборотом и тому есть много причин. Например, мы с Грузией очень близкие партнеры и тесно сотрудничаем многие годы в самых разных сферах. Однако товарооборот у нас мизерный, и главная причина это географическое положение, большие расстояния. Но в отличие от торговли, сотрудничество в области информационных технологий у нас с Азербайджаном одно из самых интенсивных. В прошлом году Азербайджан посетила крупная делегация эстонских университетов, мы очень заинтересованы в сотрудничестве в области образования, академического обмена и науки. Самый доступный для более широких слоев населения, это культурный обмен и здесь предстоит многое сделать. Мы также готовы передавать свой опыт реформ, будь то в рамках Восточного партнерства или проектов твиннинга, формат тут неважен.

- Какие цели Вы наметили для себя на посту временного поверенного в делах? Каковы Ваши первые впечатления от Азербайджана?

- Скажу честно, мои первые впечатления я получил не при назначении, а уже год тому назад, когда я участвовал в проведении Дней Европы в Баку. Город сразу же понравился, и это играло не последнюю роль в моем решении согласится на этот пост. Впечатления очень позитивные. Мне нравится ваше стремление к созданию комфортной среды, в том числе в сфере градостроения и архитектуры города.

Мои цели на посту временного поверенного ввиду отсутствия полномасштабного Посольства не могут быть слишком амбициозными, однако я вижу немало возможностей оживить отношения наших стран на основе взаимной выгоды и взаимного интереса. Мы все еще мало знаем друг о друге, хотя имеем немало общего. Ведь даже бизнес ни в одной стране не основан только лишь на грубой калькуляции и расчетах, всегда предпосылкой является интерес, симпатия, любопытство, уважение, общение.

- Эстония является лидером в сфере IT-технологий. Планирует ли Эстонии какие-либо проекты с Азербайджаном в этой сфере?

- Мы не только планируем, но уже много лет тесно сотрудничаем с Азербайджаном в этой сфере. Отрадно, что вы ставите это в приоритеты развития. Наш общий опыт показывает, что электронные услуги и электронное правительство помогают в большой степени избавится от излишней бюрократии и коррупции, сэкономить время и нервы гражданам, сделать общество и страну более мобильными, гибкими. Ряд наших компаний участвовали в разработках соответствующих систем в Азербайджане и продолжают сотрудничать с азербайджанскими партнерами.

Например, между Министерством Налогов и Сертификационным Центром Эстонии есть соглашение о сотрудничестве, что позволит нам начать работу в сторону взаимного признания межграничной электронной подписи. Также хотел бы отметить очень активную роль Министерства связи и высоких технологий Азербайджана в развитии двухсторонних отношений в сфере ИКТ между нашими странами. Мы также очень заинтересованы в сотрудничестве с Министерством Образования в сфере IT-обучения детей в общеобразовательных школах.

- Как обстоит сотрудничество в туристической сфере? Сколько азербайджанских туристов посетили Эстонию в прошлом и этом году? Планирует ли Эстония визиты азербайджанских делегаций в Эстонию для ознакомления с туристическими возможностями вашей страны, и наоборот?

- Летом этого года Азербайджан посетила делегация эстонских туристических компаний, заинтересованных в азербайджанских туристах. Я еще не знаю каковы результаты этих встреч, но, надеюсь, позитивные. Азербайджан несомненно является потенциальной целью для наших туристов. Сложность в том, что у нас нет прямого авиасообщения. Да и скажем честно, уровень цен в Азербайджане высок для эстонского туриста. Это также может стать препятствием для развития туризма. В Эстонии туристический бизнес весьма важная отрасль экономики, в год - миллионы туристов посещают Эстонию (население страны - полтора миллиона). Особенно развиты у нас spa-туризм, туристические хутора т.н. эко-туризм, очень популярен отдых на островах. На днях Европы в Баку в сентябре я увидел повышенный интерес со стороны азербайджанцев, в том числе к семейным поездкам. Так что потенциал есть.

- Стоит ли ожидать открытия дипломатической миссии Эстонии в Азербайджане в более расширенном составе в ближайшее время?

- Дорастем ли мы в ближайшие годы до открытия Посольства, зависит от развития связей между нашими странами на всех уровнях - в торговле, в сфере инвестиций, туризма, образования, культуры. Отсутствие Посольства не обусловлено политическими мотивами, а прежде всего бюджетными. Многие страны ЕС пересматривали и пересматривают сейчас структуру сети диппредставительств за рубежом. В ситуации, когда ряд посольств закрываются, мы свой офис в Баку открыли – это уже верный признак заинтересованности в нашем представительстве в Баку. Но, в ближайшее время, к сожалению, открытие отдельно функционирующего посольства мало вероятно.

- Хотелось бы узнать, какова позиция Вашей страны в отношении проблемы мигрантов в Европе. Намерена ли Эстония принимать беженцев с Ближнего Востока?

- Эстония ясно понимает необходимость сотрудничества стран ЕС по этой проблеме. Мы не можем стоять в стороне, когда другие страны ЕС имеют проблемы с наплывом беженцев. У нас к нынешнему моменту четко определены правила и критерии размещения беженцев, мы работаем над тем, чтобы создать все необходимые условия. Если вы спрашиваете об экономических мигрантах, а не беженцах, то тут мы имеем четкие квоты, каждый работодатель должен доказать, что ему необходима иностранная рабочая сила. К сожалению, в нашем обществе люди часто путают мигрантов с беженцами, и это вызывает всплески ксенофобии. Мы этому отнюдь не рады.

- После Рижского саммита наблюдается некое разделение подходов ряда стран Восточного Партнерства к интеграции в ЕС. Что Ваша страна думает на счет индивидуального подхода к странам ВП?

- Принцип индивидуального подхода в рамках партнерства был разработан уже более чем два года тому назад. Восточное партнерство является частью общей Политики Соседства ЕС, включающей также диалог со странами, прилегающими к южным границам ЕС. Ясно, что одинаковых подходов тут быть не может. И каждая страна вправе сотрудничать в рамках партнерства в той степени, в какой ей это нужно и выгодно. ЕС не занимается экспансией. Если страна-партнер имеет свое видение отношений, ЕС готов на любой удобный формат.

- Какова позиция Эстонии к затянувшимся конфликтам на пространстве СНГ, в частности к нагорно-карабахскому конфликту?

- Эстония исходит от двух главных принципов по этим вопросам. Мы признаем территориальную целостность любой страны, в том числе Азербайджана. При этом мы не можем одобрить военное разрешение конфликтов. Будь то Абхазия, Крым или Карабах... Применение силы лишь усугубит конфликт. Такие споры надо решать мирным путем. Военный конфликт в регионе Южного Кавказа чреват пагубными последствиями. Этим озабочен также ЕС. В частности, нам нужен стабильный, мирный, независимый и открытый к сотрудничеству Азербайджан.