О нас

Временный поверенный: Двусторонние отношения между Баку и Пекином прошли испытание временем

Временный поверенный: Двусторонние отношения между Баку и Пекином прошли испытание временем С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, сотрудничество двух стран прошло испытание временем.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 10:22
Временный поверенный: Двусторонние отношения между Баку и Пекином прошли испытание временем

С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, сотрудничество двух стран прошло испытание временем.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.

"Мы высоко оцениваем развитие двусторонних отношений. В ходе прошедшего в Астане саммита главы государств обменялись мнениями по сотрудничеству в разных сферах. Это еще раз продемонстрировало, что Китай и Азербайджан готовы поддерживать ключевые интересы друга",- сказал он.

Тао отметил, что подписанная в Астане декларация о Стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем, говоря словами китайского лидера Си Цзиньпиня, является новой отправной точкой в развитии двусторонних отношений.

"Китай готов с Азербайджаном продвигать отношения на более содержательный этап на благо наших стран и народов",- добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Müvəqqəti işlər vəkili: Bakı ilə Pekin arasında ikitərəfli əlaqələr zamanın sınağından çıxıb

Другие новости из категории

Дин Тао: Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай
Дин Тао: Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай
5 июля 2024 г. 10:49
Дин Тао: Азербайджан является важным партнером ШОС
Дин Тао: Азербайджан является важным партнером ШОС
5 июля 2024 г. 10:14
В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили его участие в саммите ОТГ в Шуше
В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили его участие в саммите ОТГ в Шуше
5 июля 2024 г. 08:49
Начался визит президента ТРСК в Азербайджан
Начался визит президента ТРСК в Азербайджан
5 июля 2024 г. 00:53
Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. на разминирование
Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. на разминирование
4 июля 2024 г. 22:56
МИД распространил совместное заявление по итогам трехсторонней встречи Азербайджана, Турции и Пакистана
МИД распространил совместное заявление по итогам трехсторонней встречи Азербайджана, Турции и Пакистана
4 июля 2024 г. 21:28
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате ШОС плюс в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Астане
4 июля 2024 г. 21:25
Делегация ANAMA находится с рабочим визитом в Бельгии
ФотоДелегация ANAMA находится с рабочим визитом в Бельгии
4 июля 2024 г. 20:34
Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в судебно-правовой сфере
ФотоАзербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в судебно-правовой сфере
4 июля 2024 г. 20:23
HaberGlobal: ТРСК впервые примет участие в качестве наблюдателя на неофициальном саммите ОТГ в Шуше
ВидеоHaberGlobal: ТРСК впервые примет участие в качестве наблюдателя на неофициальном саммите ОТГ в Шуше
4 июля 2024 г. 19:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi