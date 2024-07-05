Временный поверенный: Двусторонние отношения между Баку и Пекином прошли испытание временем

С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, сотрудничество двух стран прошло испытание временем.

С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, сотрудничество двух стран прошло испытание временем.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.

"Мы высоко оцениваем развитие двусторонних отношений. В ходе прошедшего в Астане саммита главы государств обменялись мнениями по сотрудничеству в разных сферах. Это еще раз продемонстрировало, что Китай и Азербайджан готовы поддерживать ключевые интересы друга",- сказал он.

Тао отметил, что подписанная в Астане декларация о Стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем, говоря словами китайского лидера Си Цзиньпиня, является новой отправной точкой в развитии двусторонних отношений.

"Китай готов с Азербайджаном продвигать отношения на более содержательный этап на благо наших стран и народов",- добавил он.