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Посол Франции и временные поверенные США и Германии вызваны в МИД Азербайджана

Посол Франции и временные поверенные США и Германии вызваны в МИД Азербайджана 28 ноября в МИД Азербайджана были отдельно вызваны временные поверенные в делах США и Германии, а также посол Франции в нашей стране.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 14:32
Посол Франции и временные поверенные США и Германии вызваны в МИД Азербайджана

28 ноября в МИД Азербайджана были отдельно вызваны временные поверенные в делах США и Германии, а также посол Франции в нашей стране.

Об этом Report cообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Согласно заявлению, дипломатам сообщили, что новостной портал AbzasMedia проводил незаконные финансовые операции с участием зарегистрированных в этих странах организаций. Кроме того, дипломатам выразили решительный протест в связи с тем, что возглавляемые ими дипмиссии также были привлечены к этой деятельности.

Было отмечено, что Агентство США по международному развитию, а также такие организации, как FreedomNow, New Democracy Fund и другие, нарушая правила выдачи грантов, незаконно переводили финансовые ресурсы на территорию Азербайджана, тем самым поддерживали незаконную деятельность AbzasMedia.

Представителям дипмиссий сообщили, что согласно законодательству Азербайджанской Республики о грантовой деятельности и грантовых соглашениях, все грантовые соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке, а в противном случае это является серьезным нарушением законодательства страны.

Было подчеркнуто, что в соответствии с международной практикой и согласно закону Азербайджанской Республики "О средствах массовой информации" недопустимо финансирование местных СМИ физическими или юридическими лицами, государственными учреждениями иностранных государств.

Дипломатам сообщили, что незаконные действия посольств и организаций указанных стран на территории Азербайджана также являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Азербайджанская сторона решительно осудила эту деятельность, противоречащую законодательству и направленную на вмешательство во внутренние дела страны. Было отмечено, что Азербайджан оставляет за собой право принимать необходимые меры в соответствии со своим законодательством.

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Версия на английском языке Diplomats of US, Germany and France summoned to Azerbaijani MFA
Версия на азербайджанском языке ABŞ, Almaniya və Fransa diplomatları Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, rəsmi Bakının etirazları çatdırılıb

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