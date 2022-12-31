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Временноповеренный в делах США поздравил Азербайджан с Новым Годом

Временноповеренный в делах США поздравил Азербайджан с Новым Годом Временноповеренный в делах США Уго Гевара поздравил Азербайджан с Новым Годом и с Днем солидарности азербайджанцев мира.
Внешняя политика
31 декабря 2022 г. 11:54
Временноповеренный в делах США поздравил Азербайджан с Новым Годом

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара поздравил азербайджанский народ с Новым Годом и с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Делимся с вами новогодними поздравлениями в адрес азербайджанского народа от временного поверенного в делах США в Азербайджане Уго Гевары! Желаем вам счастливого и благополучного Нового года и поздравляем с Днем солидарности азербайджанцев мира!",- написано в сообщении.

В своем видео обращении дипломат отметил, что надеется в 2023 году еще глубже познакомиться с культурой Азербайджана, изучить обычаи, традиции и национальную кухню нашей страны.

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