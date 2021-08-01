О нас
Report Georgia
Аудио новости

Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту

Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту Временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в МИД.
Внешняя политика
1 августа 2021 г. 14:20
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту

Временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского в эфире телеканала "Комсомольская правда" "Итоги с Жириновским" 30 июля.

Было подчеркнуто, что поведение этого человека, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а его безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы.

В связи с инцидентом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku hands note to Russia’s charge d’affaires in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili XİN-ə çağırılıb, Azərbaycan qarşı tərəfə nota verib

Самое важное

Мехрибан Алиева направила письмо участникам XII Габалинского музыкального фестиваля
Мехрибан Алиева направила письмо участникам XII Габалинского музыкального фестиваля
1 августа 2021 г. 08:55
Эрдоган рассказал о работе, проделанной азербайджанскими пожарными
Эрдоган рассказал о работе, проделанной азербайджанскими пожарными
31 июля 2021 г. 22:54
Следующая группа азербайджанских пожарных направилась в Турцию
ФотоСледующая группа азербайджанских пожарных направилась в Турцию
31 июля 2021 г. 20:58
Следующая группа азербайджанских пожарных отправляется в Турцию
Следующая группа азербайджанских пожарных отправляется в Турцию
31 июля 2021 г. 18:27
53 депутата обратились к председателю Милли Меджлиса
53 депутата обратились к председателю Милли Меджлиса
31 июля 2021 г. 16:03
Погиб солдат азербайджанской армии
Погиб солдат азербайджанской армии
31 июля 2021 г. 15:51
МО: Информация о нарушении азербайджанской армией режима прекращения огня ложная
МО: Информация о нарушении азербайджанской армией режима прекращения огня ложная
31 июля 2021 г. 14:41
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
31 июля 2021 г. 14:32
Эльданиза Салимова могут лишить депутатской неприкосновенности
Эльданиза Салимова могут лишить депутатской неприкосновенности
31 июля 2021 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции
Возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции
30 июля 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi