Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту

Временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в МИД.

Временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского в эфире телеканала "Комсомольская правда" "Итоги с Жириновским" 30 июля.

Было подчеркнуто, что поведение этого человека, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а его безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы.

В связи с инцидентом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана.