Возросший авторитет в дипломатии – мировые лидеры обращаются к официальному Баку

Роль официального Баку в разрешении региональных и глобальных конфликтов превращает Азербайджан в один из важных партнеров.

Роль официального Баку в разрешении региональных и глобальных конфликтов превращает Азербайджан в один из важных партнеров.

Об этом Report заявил политолог Эльчин Мирзабейли.

По его словам, пристальное внимание Запада к Азербайджану продиктовано несколькими причинами. Отметив, что самое главное - это приверженность официального Баку взятым на себя обязательствам, политолог подчеркнул роль и значимость нашей страны в обеспечении энергобезопасности Европы: “Подход официального Баку к происходящим в мире процессам, исходя из принципов гуманизма, представляет важную значимость с точки зрения выработки положительного отношения к нашей стране. Исключительную роль в этом вопросе играет многовекторная политика президента Ильхама Алиева. Мы всегда были верны по отношению к нашим партнерам. В настоящее время государства ищут себе надежных партнеров. В этом смысле не случайно повышенное внимание Запада к Азербайджану”.

По словам Э.Мирзабейли, справедливый подход Азербайджана к происходящему в мире еще больше укрепляет авторитет нашей страны во всем мире: “Президент Ильхам Алиев посетил обе страны до начала войны между Украиной и Россией. Мы продемонстрировали свою беспристрастность. Наряду с Турцией, мы продолжаем вносить посильный вклад в снижение напряженности. Как известно, завтра в Анталье состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Уверен, что в этом достижении есть и заслуги нашей страны. Мы всегда уважали территориальную целостность государств”.

Отметим, что в последние дни Азербайджан проводит активную дипломатическую политику. 26 февраля состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. В тот же день лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

1 марта президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

3 марта состоялся телефонный разговор между президентом Молдовы Майей Санду и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

7 марта президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Азербайджана.

8 марта председатель Совета министров Италии Марио Драги позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

9 марта Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.