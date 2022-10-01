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Визит президента Азербайджана открывает новые возможности для расширения сотрудничества с Болгарией

Визит президента Азербайджана открывает новые возможности для расширения сотрудничества с Болгарией По мнению депутата ММ визит президента в Болгарию сможет поспособствовать усилению сотрудничества.
Внешняя политика
1 октября 2022 г. 14:54
Визит президента Азербайджана открывает новые возможности для расширения сотрудничества с Болгарией

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию будет способствовать дальнейшему усилению сотрудничества между Азербайджаном и этой страной.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир оглу, добавив, что Азербайджан является инициатором и участником важнейших проектов в регионе, особенно в энергетической и транспортной сферах.

"Проекты Южного газового коридора, нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан", непосредственным инициатором и участником которых является Азербайджан, играют очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В частности, Южный газовый коридор обеспечивает поставку азербайджанского природного газа на европейские рынки через Турцию посредством TANAP и TAP, которые являются основными сегментами проекта ЮГК. В настоящее время актуальным является увеличение объемов природного газа, который Азербайджан будет экспортировать в Европу. В связи полагаю, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию даст возможность дальнейшего расширения сотрудничества Азербайджана с Европой в целом", - сказал Э.Мирбашир оглу.

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Версия на азербайджанском языке "Prezidentin Bolqarıstana səfəri Azərbaycana yeni əməkdaşlıq imkanları açacaq" - RƏY

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