Визит президента Азербайджана открывает новые возможности для расширения сотрудничества с Болгарией

По мнению депутата ММ визит президента в Болгарию сможет поспособствовать усилению сотрудничества.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию будет способствовать дальнейшему усилению сотрудничества между Азербайджаном и этой страной.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир оглу, добавив, что Азербайджан является инициатором и участником важнейших проектов в регионе, особенно в энергетической и транспортной сферах.

"Проекты Южного газового коридора, нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан", непосредственным инициатором и участником которых является Азербайджан, играют очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В частности, Южный газовый коридор обеспечивает поставку азербайджанского природного газа на европейские рынки через Турцию посредством TANAP и TAP, которые являются основными сегментами проекта ЮГК. В настоящее время актуальным является увеличение объемов природного газа, который Азербайджан будет экспортировать в Европу. В связи полагаю, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию даст возможность дальнейшего расширения сотрудничества Азербайджана с Европой в целом", - сказал Э.Мирбашир оглу.