Политолог: Кремлевские пропагандисты пытаются дискредитировать мирные инициативы Возглавляющие кремлевскую пропагандистскую машину пытаются дискредитировать мирные инициативы – МНЕНИЕ
Внешняя политика
12 августа 2025 г. 13:11
Фигуры, стоящие во главе кремлевской пропагандистской машины - депутат Государственной Думы, бывший генерал Андрей Гурулёв, а также телеведущие-провокаторы вроде Владимира Соловьёва - в своих выступлениях открыто сеют семена раздора между народами региона, пытаются дискредитировать мирные инициативы.

Об этом Report сказала политолог Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что заявления этих лиц порой обнажают истинное лицо политики, которую пытаются прикрыть дипломатическими формулировками:

"Азербайджанский народ не забыл недавнее прошлое - от трагедии 20 января 1990 года, когда Советская армия вошла в Баку и расстреляла мирных жителей, до гибели наших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL. И все это происходило на фоне либо полного молчания, либо попыток уйти от ответственности".

Ульвия Зульфигар подчеркнула, что на нынешнем этапе силы, создающие искусственные препятствия, должны уйти в сторону и не мешать мирному процессу.

"Мирный процесс — это прочный фундамент для дальнейшего развития региона. Любой, кто мыслит здраво в политическом плане, должен рассматривать этот вопрос именно под таким углом. К сожалению, агрессивная риторика наглядно показывает, кто действительно стремится к миру, а кто желает, чтобы регион оставался очагом напряженности", - отметила она.

Политолог подчеркнула, что лучшим ответом на политику искусственной эскалации станет подписание подлинного и устойчивого мирного соглашения.

Версия на английском языке Figures leading Kremlin’s propaganda machine seek to undermine peace initiatives
Версия на азербайджанском языке Kremlin təbliğat maşınının başında olanlar sülh təşəbbüslərini gözdən salmağa çalışırlar – RƏY

