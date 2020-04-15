Исакзаи: ВОЗ продолжит поддерживать усилия Азербайджана в борьбе с COVID-19

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Представительство Организации объединенных наций (ООН) и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане организовало видеосвязь шести экспертов из регионального офиса ВОЗ с персоналом Оперативного Штаба при Кабинете Министров Азербайджана для технического совета и обмена информацией.



Как сообщает Report, об этом написал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи на своей официальной странице в Twitter.



По словам Г.Исакзаи, ВОЗ продолжит поддерживать усилия азербайджанского правительства в борьбе с коронавирусом.



31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1 197.