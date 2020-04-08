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ВОЗ положительно оценила подготовительные работы в Азербайджане

ВОЗ положительно оценила подготовительные работы в Азербайджане

”Недавно гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) направил письмо главе нашего государства, и в данном письме оценил проводимые в Азербайджане работы как образцовые".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

“Можно даже сказать, что почти большинство мероприятий, проделанных в государствах мира, были осуществлены в Азербайджанской Республике как превентивные меры. Сегодня ВОЗ выступила с новым заявлением, где положительно оценила подготовительную работу в Азербайджане против коронавируса”, - сказал он.

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