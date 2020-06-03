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Глава регионального бюро ВОЗ: Азербайджан нашел свой путь борьбы с COVID-19

ВОЗ: Азербайджан нашел свой путь борьбы с COVID-19

Ханс Клюге

"Такие страны, как Азербайджан нашли свой путь борьбы с пандемией коронавируса".

Как сообщает Report, об этом  заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онйлан брифинга с журналистами.

"Мы хорошо осведомлены о том, что Азербайджан создал фонд борьбы с коронавирусом. Для борьбы с этим кризисом должны объединиться все, как на государственном уровне, так и частный сектор должен быть задействован в этом процессе. Это очень удачный пример успеха, если сотрудничать вместе. В данном вопросе нельзя ограничиваться поддержкой системы здравоохранения, необходимо идти дальше", - сказал он.

Х. Клюге также призвал страны, которые добились успехов в этом направлении и имеют лучшее экономическое положение, протянуть руку помощи нуждающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса. 

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