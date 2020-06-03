Глава регионального бюро ВОЗ: Азербайджан нашел свой путь борьбы с COVID-19

Ханс Клюге https://report.az/storage/news/a234ca89c6a1817989482509f72261ab/611ea3cb-30f9-4bd1-adc2-40a1cf950fa7_292.jpg

"Такие страны, как Азербайджан нашли свой путь борьбы с пандемией коронавируса".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онйлан брифинга с журналистами.

"Мы хорошо осведомлены о том, что Азербайджан создал фонд борьбы с коронавирусом. Для борьбы с этим кризисом должны объединиться все, как на государственном уровне, так и частный сектор должен быть задействован в этом процессе. Это очень удачный пример успеха, если сотрудничать вместе. В данном вопросе нельзя ограничиваться поддержкой системы здравоохранения, необходимо идти дальше", - сказал он.

Х. Клюге также призвал страны, которые добились успехов в этом направлении и имеют лучшее экономическое положение, протянуть руку помощи нуждающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса.