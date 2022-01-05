Эксперты из Восточной Европы прокомментировали итоги отношений с Азербайджаном за год

Эксперты из стран Восточной Европы прокомментировали Report взаимоотношения их стран с Азербайджаном в 2021 году.

Эксперты из стран Восточной Европы прокомментировали Report взаимоотношения их стран с Азербайджаном в 2021 году.

Известный молдавский эксперт, руководитель социологического центра ”İntellect Group“ Ян Лисневский сказал восточноевропейскому бюро Report, что 2021 год был для Молдовы непростым в политическом плане, и большинство политиков были заняты в основном внутренними проблемами, формированием нового правительства и внеочередными парламентскими выборами.

Тем не менее, международные отношения не сошли с повестки дня: “Экономические и культурные связи между Азербайджаном и Молдовой сформировались еще в советское время и продолжают развиваться. Азербайджан остается одним из основных экспортеров для Молдовы, в Молдове зарегистрировано около 200 азербайджанских компаний. Отношения между двумя странами близки также относительно стремления разрешить территориальные конфликты на территории своих стран. Продолжает развиваться и культурный обмен между двумя странами. 8 ноября 2021 года в сквере возле посольства Азербайджана в Молдове состоялось открытие барельефа, посвященного Победе Азербайджана в Отечественной войне 2020 года".

По его словам, обе страны не прекращают сотрудничество и в области научных исследований: "Это, на мой взгляд, может не столь интересно как геополитика или не так выгодно, как экономические связи, но это самое важное для перспективы будущего поколения и возможностей обеих стран. Наряду с официальной деятельностью можно отметить деятельность Конгресса азербайджанцев Молдовы, отличающегося проводимыми спортивными, культурными и благотворительными акциями”.

Словацкий эксперт Владислав Антипин сообщил восточноевропейскому бюро Report, что обратил внимание на динамику отношений между Евросоюзом и Азербайджаном за прошедший год: "Хотел бы подчеркнуть, что саммит Восточного партнерства, прошедший 15 декабря в Брюсселе, заложил хорошую основу для развития позитивных тенденций. В рамках саммита по инициативе президента Франции состоялась неформальная встреча лидеров Азербайджана и Армении. Что касается экономических вопросов, то могу сказать, что бизнес-круги Европы стремятся к сотрудничеству с азербайджанскими компаниями. Считаю, что 2021 год был очень успешным для Азербайджана”.

Член Верховной Рады (парламента) Украины Людмила Буймистер рассказала Восточноевропейскому бюро Report, что после подписания очень важных документов с Азербайджаном в 2019 году по ряду направлений, они стали свидетелями укрепления этого сотрудничества в последующие годы, особенно в 2021 году: «На встрече президентов Владимира Зеленского и Ильхама Алиева в Брюсселе была достигнута договоренность об официальном визите главы Азербайджана в Украину. Еще одно достижение - запуск в Азербайджан украинских авиакомпаний лоукостеров. Все это способствует укреплению отношений между двумя странами. Надеюсь, что в следующем году сотрудничество в экономической сфере будет развиваться. Обеим странам есть чем поделиться. Это также включает в себя энергетический сектор. В Украине построены многочисленные электростанции. Кроме того, возможно сотрудничество в транспортной сфере. Могут быть созданы логистические линии, которые соединят Азербайджан, Украину и Турцию с Европой. В декабре открылись малобюджетные рейсы между Гянджой и Одессой. Продолжаем реализовывать подписанные двусторонние соглашения. Хотелось бы, чтобы было реализовано больше совместных проектов, больше общения, чтобы азербайджанская диаспора проводила в Украине больше мероприятий в области территориальной целостности, потому что существует большая потребность в обмене опытом в этой сфере”.

Депутат Эстонского Рихикогу (парламента) Михаил Корб заявил восточноевропейскому бюро Report, что отношения Азербайджана с его страной в контексте Европейского Союза в прошлом году были удовлетворительными: ​“В частности, брюссельская встреча президента Ильхама Алиева является продуктивным показателем прошлого года в отношениях с Азербайджаном”.

Депутат также отметил визит в Азербайджан: "В прошлом году мы были в Азербайджане. Мы познакомились с послевоенной ситуацией. Окончание конфликта достойно похвалы, и прочный мир в регионе станет одним из главных стимулов в глобальных отношениях”.