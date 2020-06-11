Комиссар ЕС: Восточное партнерство останется для нас ключевым приоритетом

Неофициальная видеоконференция министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" (ВП) стала важной встречей, позволившей обсудить ситуацию с коронавирусом и сформировать будущее сотрудничество в рамках программы.

Как сообщает Report, об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи.

"В такое сложное время вы (страны ВП - ред.) можете положиться на нас, мы поддерживаем вас. Но также мы смотрим и в будущее, и можем обсудить как сформировать наше будущее сотрудничество, нашу будущую политику. ЕС стоит плечом к плечу к странам ВП на каждом шагу. Программа "Восточное партнерство" - это история успеха и мы хотим, чтобы эта история успеха продолжалась во благо всех наших граждан", - заявил Ж.Боррель.

Комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели в свою очередь отметил, что сегодняшняя встреча глав МИД является подготовительной к предстоящему саммиту "Восточного партнерства", который состоится 18 июня в формате видеоконференции.

"Для Европейского союза "Восточное партнерство" является и будет оставаться ключевым приоритетом", - отметил комиссар ЕС.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.