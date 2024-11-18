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Воробьев: РФ готов предоставить площадку для переговоров глав парламентов Азербайджана и Армении

Воробьев: РФ готов предоставить площадку для переговоров глав парламентов Азербайджана и Армении Россия всегда открыта и готова предоставить площадку для переговоров спикеров парламентов Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
18 ноября 2024 г. 16:52
Воробьев: РФ готов предоставить площадку для переговоров глав парламентов Азербайджана и Армении

Россия всегда открыта и готова предоставить площадку для переговоров спикеров парламентов Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Воробьев в беседе с журналистами в аэропорту "Звартноц" в Ереване.

"Мы заинтересованы, чтобы проблемы которые нужно решать и решаются между Арменией и Азербайджаном, решались при поддержке России. Россия всегда готова подставить плечо", - сказал он.

Он также сказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в будущем году планирует посетить Армению с визитом.

"Мы ожидаем, что в следующем году пройдет встреча здесь в Армении председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Она получила такое приглашение. И мы, конечно, готовим этот визит и надеемся, что он совпаде", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı rəsmi: Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrləri arasında platforma təqdim etməyə hazırıq
Версия на английском языке Vorobyov: Russia ready to provide platform for negotiations between heads of parliaments of Azerbaijan and Armenia

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