Песков: Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным

Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным.

Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это важно для России, Азербайджана и Армении.

"Есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена", - сказал он.