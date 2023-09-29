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Песков: Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным

Песков: Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 14:37
Песков: Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным

Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это важно для России, Азербайджана и Армении.

"Есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена", - сказал он.

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Версия на английском языке Kremlin: Issue of peace treaty between Armenia and Azerbaijan remains relevant to this day
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi məsələsi aktual olaraq qalır”

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