Вопрос о пропавших без вести лицах остается в центре внимания азербайджанской дипломатии

В Гааге прошла встреча посла Азербайджанской Республики в Нидерландах Рахмана Мустафаева с председателем и членами Совета директоров Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP), а также с Генеральным секретарем данной Организации.

В Гааге прошла встреча посла Азербайджанской Республики в Нидерландах Рахмана Мустафаева с председателем и членами Совета директоров Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP), а также с Генеральным секретарем данной Организации.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство, в ходе беседы азербайджанский дипломат проинформировал руководство ICMP о ситуации в нашем регионе, ходе переговорного процесса между Баку и Ереваном, усилиях Азербайджана по разминированию и реконструкции освобожденных территорий Карабаха.

Посол сообщил также о мерах, предпринимаемых по линии администрации президента, министерств и ведомств Азербайджана с целью выяснения судьбы почти 4000 пропавших без вести граждан нашей страны и усилиях нашей дипломатии в международных организациях по привлечению внимания мировой общественности к данной проблеме.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по содержанию оценочного доклада, подготовленного делегацией комиссии по итогам ее визита в Азербайджан в июне прошлого года, обсудили дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества между комиссией и нашей страной по решению проблемы азербайджанских граждан, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского конфликта.

Посол Р. Мустафаев обратил внимание Совета директоров ICMP на важное значение этого вопроса для всего азербайджанского общества, и прежде всего для родных и близких лиц пропавших без вести. Он особо подчеркнул, что без урегулирования данной проблемы невозможно установление доверительных отношений между Баку и Ереваном и прочного мира в регионе.

Со стороны руководства комиссии была подчеркнута заинтересованность в активизации сотрудничества с Азербайджаном в данном вопросе как на двустороннем, так и многостороннем уровне, а также готовность оказания всесторонней научно-технической и иной помощи в нахождении и идентификации пропавших без вести граждан нашей страны.

ICMP была создана по инициативе президента США Билла Клинтона в 1996 году. Первоначальным мандатом организации было содействие определению судеб почти 40 тысяч пропавших без вести в ходе конфликта в бывшей Югославии в 1991-1995 годах. В 2004 году мандат ICMP был распространен на все страны мира и сегодня охватывает пропавших без вести не только в ходе конфликтов, но и в результате нарушений прав человека, организованной преступности, торговли людьми, климатических катастроф и нелегальной миграции. Сегодня комиссия работает в более чем 40 странах мира и является основной межправительственной организацией, которая занимается вопросами пропавших без вести лиц.

Сотрудничество Азербайджана с Комиссией осуществляется с 2022 года по линии администрации президента, МИД и других министерств и ведомств страны с целью выяснения судьбы почти 4000 пропавших без вести граждан в ходе армяно-азербайджанского конфликта.