Грузинский спикер: Вопрос границы между двумя странами должен решиться на основе консультаций

"Вопрос делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном должен быть решен на основе консультаций".

Как сообщает местное бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

По его словам, все актуальные вопросы между дружественными странами решаются именно путем консультаций.

Спикер призвал всех избегать личной импровизации вокруг переговоров, проводимых в связи с границей: "Каждый вопрос должен решаться в рамках отношений между странами и чрезмерная напряженность может помешать данному процессу".