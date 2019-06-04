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Грузинский спикер: Вопрос границы между двумя странами должен решиться на основе консультаций

Вопрос границ должен решиться на основе консультаций

"Вопрос делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном должен быть решен на основе консультаций". 

Как сообщает местное бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе. 

По его словам, все актуальные вопросы между дружественными странами решаются именно путем консультаций.  

Спикер призвал всех избегать личной импровизации вокруг переговоров, проводимых в связи с границей: "Каждый вопрос должен решаться в рамках отношений между странами и чрезмерная напряженность может помешать данному процессу". 

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