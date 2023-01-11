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Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан

Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан Несмотря на страдания, боль, несмотря на разрушение всего того, что нам дорого, мы говорим о мире. Это нелегко и с политической точки зрения, и с человеческой точки зрения. Но, понимая, что это в интересах Азербайджана и в долгосрочных интересах Азербайдж
Внешняя политика
11 января 2023 г. 02:12
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан

Несмотря на страдания, боль, несмотря на разрушение всего того, что нам дорого, мы говорим о мире. Это нелегко и с политической точки зрения, и с человеческой точки зрения. Но, понимая, что это в интересах Азербайджана и в долгосрочных интересах Азербайджана, - мы это предлагаем.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Но это на столе будет какое-то время. Дальше мы не будем проявлять особую активность. Не хотят – ну и не надо. Не хотят делимитацию - ну и не надо. Значит, граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным. Но я вынужден уже прибегать к таким терминам. Граница не делимитирована, кто сказал, что она там проходит, а не тут. Я считаю, что она здесь проходит. У меня есть основания для этого – исторические, картографические. Поэтому это в их интересах больше, чем в наших", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Issue of delimitation should concern Armenia more than us
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Delimitasiya məsələsi Azərbaycandan çox Ermənistanı maraqlandırmalıdır"

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