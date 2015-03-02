Переговоры в рамках процесса вступления Азербайджана в ВТО пройдут в Женеве

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев 3-7 марта посетит Женеву для участия в двусторонних и многосторонних переговорах в рамках вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встреч будут обсуждены обновленные предложения по товарам и услугам, предложенные Азербайджаном в рамках процесса вступления в ВТО, политика страны в сфере внутренней поддержки сельского хозяйства и торговли.