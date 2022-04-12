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Вопрос пропавших без вести граждан Азербайджана обсужден на заседании Глобального альянса

Вопрос пропавших без вести граждан Азербайджана обсужден на заседании Глобального альянса На заседании "Глобального альянса во имя пропавших без вести" был обсужден вопрос граждан Азербайджана пропавших без вести во время первой Карабахской войны.
Внешняя политика
12 апреля 2022 г. 12:14
Вопрос пропавших без вести граждан Азербайджана обсужден на заседании Глобального альянса

На заседании "Глобального альянса во имя пропавших без вести" был обсужден вопрос граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В заседании приняли участие представители 10 государств (Азербайджан, Аргентина, Эстония, Кувейт, Мексика, Нигерия, Норвегия, Перу, Республика Корея и Швейцария), примкнувших к Альянсу.

Выступая на мероприятии вице-президент МККК Жиль Карбонье, отметил, что за последние пять лет на 75% (до 173 800 человек) выросло количество без вести пропавших лиц. По его словам Альянс был создан для привлечения внимания на проблему на глобальном уровне и исполнения глобальных обязательстве в данной сфере.

Азербайджан на мероприятии была представлен Министерством иностранных дел и диппредставительством страны в Женеве. Участники мероприятия были проинформированы о пропавших без вести лицах в Азербайджане, проделанных на национальном уровне работах по их установлению, идентификации останков жертв массовых убийство в Башлыбеле после освобождения наших земель от оккупации, обнаружении массовых захоронений в селах Дашалты, Эдилли, Сырхавенд и Фаррух, препятствовании сильного загрязнения территорий минами поиску останков, усилиях Азербайджана по привлечению международного внимания к данной проблеме и резолюции Генассамблеи ООН в данном контексте "О пропавших без вести лицах".

Была выражена уверенность, что Глобальный альянс привлечет глобальное внимание к важности установления судьбы пропавших без вести и внесет серьезный вклад в сотрудничество в данной сфере.

Глобальный альянс ради пропавших без вести был создан 11 мая 2021 года по инициативе Международного комитета красного креста (МККК) и Швейцарии. В январе этого года Азербайджан примкнул к Альянсу на основании обращения президента МККК Петера Маурера, в котором подчеркивается, что Азербайджан привержен обязательствам по установлению судьбы тысяч пропавших без вести во время конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı itkinlərlə bağlı məsələ Qlobal Alyansın iclasında müzakirə olunub

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