Волонтеры "Регионального развития" начинают кампанию по оказанию помощи пострадавшим в Турции

20:15

Общественное объединение Фонда Гейдара Алиева “Региональное развитие” (ООРР) запускает кампанию гуманитарной помощи в поддержку братской Турции в связи со страшным землетрясением.

Как сообщает Report, 8-14 февраля с 11:00 до 20:00 в Бакинском Дворце спорта (проспект Нефтяников, 26а) волонтеры объединения организуют сбор предметов первой необходимости для пострадавших от стихийного бедствия в Турции. Желающие оказать гуманитарную помощь могут передать по указанному адресу эти предметы. Помощь, собранная волонтерами ООРР, будет отправлена в зону бедствия в Турции.

По вопросам можно обратиться на горячую линию Общественного объединения 150.

Отметим, что по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, Фонд Гейдара Алиева также направляет гуманитарную помощь в братскую страну пострадавшим от трагедии.