О нас

Волонтеры "Регионального развития" начинают кампанию по оказанию помощи пострадавшим в Турции

Волонтеры "Регионального развития" начинают кампанию по оказанию помощи пострадавшим в Турции 20:15
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 20:59
Волонтеры Регионального развития начинают кампанию по оказанию помощи пострадавшим в Турции

Общественное объединение Фонда Гейдара Алиева “Региональное развитие” (ООРР) запускает кампанию гуманитарной помощи в поддержку братской Турции в связи со страшным землетрясением.

Как сообщает Report, 8-14 февраля с 11:00 до 20:00 в Бакинском Дворце спорта (проспект Нефтяников, 26а) волонтеры объединения организуют сбор предметов первой необходимости для пострадавших от стихийного бедствия в Турции. Желающие оказать гуманитарную помощь могут передать по указанному адресу эти предметы. Помощь, собранная волонтерами ООРР, будет отправлена в зону бедствия в Турции.

По вопросам можно обратиться на горячую линию Общественного объединения 150.

Отметим, что по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, Фонд Гейдара Алиева также направляет гуманитарную помощь в братскую страну пострадавшим от трагедии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке RİİB könüllüləri Türkiyədəki zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım kampaniyasına dəstək göstərəcəklər

Самое важное

По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45
Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
7 февраля 2023 г. 12:15
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
7 февраля 2023 г. 10:47
Группа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
ФотоГруппа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
7 февраля 2023 г. 04:23
По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi