Володин: Подписание соглашения Госдумы с Милли Меджлисом - знаковое событие

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются динамично.

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются динамично.

Как сообщает Report, об этом председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил сегодня в Москве на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

"Надо сказать слова благодарности нашим президентам, которые обеспечивают эту динамику, закладывают мощный фундамент развития отношений", - подчеркнул спикер Госдумы.

Вячеслав Володин заявил, что подписанное сегодня в Москве Соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Милли Меджлисом - знаковое событие, которое позволит выйти на новый уровень взаимодействия между парламентами двух стран.

"Для нас это не только очень важный, но и ответственный шаг к выстраиванию отношений, потому что мы говорим о реализации новых форматов, наполнении их конкретным содержанием. И соглашение должно решить эту задачу", - сказал Вячеслав Володин.