Волкан Бозкыр: Мы говорим о ситуации в Украине, но забываем про Афганистан

Мы говорим о ситуации в Украине, но забываем про Афганистан.

Как сообщает Report, об этом председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр сказал на панельной дискуссии в рамках 11-го Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира".

"Мы обсуждаем вопросы, которые ведут к разобщению в мире. Сегодня мы говорим о ситуации в Украине, но забываем про Афганистан, Судан, Ливан и Ирак. Это выглядит так, как будто мы принимаем во внимание эпицентр землетрясения, забывая при этом о цунами. Нам необходимо знать о причинах и последствиях", - подчеркнул он.