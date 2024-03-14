О нас

Волкан Бозкыр: Мы говорим о ситуации в Украине, но забываем про Афганистан

Волкан Бозкыр: Мы говорим о ситуации в Украине, но забываем про Афганистан
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 14:25
Волкан Бозкыр: Мы говорим о ситуации в Украине, но забываем про Афганистан

Мы говорим о ситуации в Украине, но забываем про Афганистан.

Как сообщает Report, об этом председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр сказал на панельной дискуссии в рамках 11-го Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира".

"Мы обсуждаем вопросы, которые ведут к разобщению в мире. Сегодня мы говорим о ситуации в Украине, но забываем про Афганистан, Судан, Ливан и Ирак. Это выглядит так, как будто мы принимаем во внимание эпицентр землетрясения, забывая при этом о цунами. Нам необходимо знать о причинах и последствиях", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Volkan Bozkir: 'We discuss situation in Ukraine, but have forgotten about Afghanistan'
Версия на азербайджанском языке Volkan Bozkır: Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edirik, amma Əfqanıstanı unutmuşuq

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi