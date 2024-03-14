Волкан Бозкыр: Франция открыто поддерживает Армению

Франция открыто поддерживает Армению, продавая ей оружие.

Франция открыто поддерживает Армению, продавая ей оружие.

Как сообщает Report, об этом председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр заявил на панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что конфликт между Азербайджаном и Арменией так и не был решен в результате переговоров: "Этот конфликт длился 30 лет. Азербайджан освободил свои земли только военным путем".

Он отметил, что роль ООН в урегулировании конфликтов стала менее существенной: "ООН стала изолированной организацией. Она не думает о проблемах, которые волнуют мир. Бюджет ООН сократился, бюджет НАТО увеличился. Политика, проводимая Америкой, ведет к новым войнам".