Вольфганг Маниг: Мне очень повезло, что меня назначили послом Германии в Азербайджане

Впервые я познакомился с Азербайджаном в 1994-ом году, когда посетил Баку.

Как сообщает Report, об этом на пресс- конференции заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

Он отметил, что впервые был в Баку в 1994 году, и что с тех пор город преобразился до неузнаваемости.

"В 1992-94 годах я был сотрудником в отделе МИД Германии, который занимался мониторингом кризисных зон на территории бывшего СССР. И тогда впервые посетил Азербайджан. Баку, конечно, преобразился до неузнаваемости. Когда я узнал, что есть вакансия на посла Германии в Азербайджане, был очень обрадован и незамедлительно подал на нее. И мне повезло, что среди многих выбрали именно мою кандидатуру",- сказал он.

Напомним, 23 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Азербайджане Вольфганга Манига.