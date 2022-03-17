Война в Украине: Европа обращается за помощью к Баку

Франция сближается с Азербайджаном, чтобы справиться с последствиями российского вторжения в Украину.

Франция сближается с Азербайджаном, чтобы справиться с последствиями российского вторжения в Украину.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье французского издания CAUSEUR .

Война в Украине — это геополитическое землетрясение, невиданное со времен распада СССР. Главными чертами этого жестокого толчка в нашей геополитической тектонике плит являются быстрое появление новых целостных блоков, похожих жизненных интересов и отбрасывание старых ссор и соперничества.

Хорошим примером являются ускоренные переговоры между Вашингтоном и Каракасом. После нескольких лет эмбарго, разрушившего Венесуэлу, президент США Джо Байден недавно направил Николасу Мадуро Моросу четкое дипломатическое послание: «Если ты вернешься, я все отменю»!

Обнимемся, Фольвиль!

Еще одним регионом, где все быстро меняется, является Южный Кавказ. Ни для кого не секрет, что в последние годы между Францией и Азербайджаном не было безумной любви. С начала пятилетнего срока президента Франции Эммануэля Макрона, задолго до второй карабахской войны, Франция несмотря на то, что была сопредседателем Минской группы, призванной поощрять мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, все меньше и меньше скрывала свои симпатии и поддержку Еревану, несмотря на все более раздраженные сообщения из Баку.

А официальная позиция Парижа во время войны 2020 года (44-дневная Отечественная война -прим.ред.) не оставила сомнений у азербайджанцев относительно настроений французов.

А потом Россия вторглась в Украину. И Франция вдруг вспоминает, что Азербайджан обладает довольно редким геостратегическим активом: у него есть не только газ, но и собственные газопроводы для его прямого экспорта! Это преимущество заслуживает внимания.

Когда Гейдар Алиев (общенациональный лидер азербайджанского народа - прим.ред.) был избран президентом Азербайджанской Республики в 1993 году, он остановил войну в Карабахе, взяв на себя руководство разрушенной страной, потерявшей 20% своей территории.

Это чрезвычайно трудное решение. Затем он делает упор на экономическое развитие своей страны. Это позволило ему добиться двух вещей: во-первых, восстановить нефтяную промышленность, во-вторых, получить возможность экспорта углеводородов, минуя Россию.

Избавьтесь от российской опеки

«Ельцинская» Россия казалась безобидной и вполне открытой для бизнеса. Азербайджан этим воспользовался, открыв трубопровод незадолго до прихода к власти Путина.

Через несколько лет Путин никогда бы не позволил Баку сделать это. Те страны, которые не успели сделать это вовремя, сегодня, несмотря на свои огромные энергетические ресурсы, являются заложниками России (например, Казахстан).

Этот актив принес сегодня Баку место за столом переговоров. По некоторым данным, телефон Президента Азербайджана Ильхама Алиева звонит не переставая. Часто звонят Шарль Мишель (президент Евросовета), Марио Драги (председатель Совета министров Италии), генсек НАТО (Йенс Столтенберг) и Эммануэль Макрон. А с частотой звонков меняется и тон.

Азербайджан поддерживает Украину

Бакинская сторона не держит обид. Европейцы, в частности, Франция, попросили Азербайджан помочь слабому звену среди бывших Советских республик - Молдове. Баку пообещал предоставить Кишиневу возможность обойтись без российского газа следующей зимой.

Это сложная задача, требующая изменения направления газового потока (который сегодня идет из России в Болгарию), дабы иметь возможность транспортировать драгоценный углеводород с юга на север. С января 2021 года Азербайджан уже поставил 19,5 млрд кубометров газа (в Турцию, Италию, Грецию и Болгарию) и намерен увеличить объемы экспорта на 7 или 8% (1,5 млн кубометров) в ближайшие месяцы.

Азербайджан также поддерживает Украину, доставляя гуманитарную помощь с 26 февраля (с третьего дня войны). Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР), владеющая около шестьюдесятью АЗС в Украине, бесплатно заправляет машины скорой помощи и других экстренных служб.

В последние десятилетия Баку смог найти политическую возможность жить в мире в регионе, который Россия считает частью своей сферы влияния. Азербайджан продолжает свой путь, не становясь вассалом Москвы и не вызывая ее гнева, как Грузия и Украина.

Пространство Баку для маневра между новыми геостратегическими блоками, возникшими после 24 февраля, конечно, ограничено, но достаточно для Франции и Европы, чтобы изменить отношение к Азербайджану.

Отметим, что «Обнимемся, Фольвиль» - комедия-водевиль Эжена Лабиша и Огюста Лефранка, впервые поставленная в Париже в Театре дю Пале-Рояль 6 марта 1850 года.

«Обнимемся, Фольвиль» стало, в широком смысле, ироническим выражением, обозначающем демонстрацию дружбы или радости, позволяющую забыть о разногласиях или скрыть проблемы.