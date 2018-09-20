Военный атташе посольства США: Мы намерены продолжить важное сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отмечено 71-летие со дня создания Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщили Report в посольстве США в Азербайджане.

Военный атташе посольства Соединенных Штатов в Азербайджане полковник Адам Кавлик на организованном в связи с этим приеме поприветствовав гостей, куда вошли представители Военно-воздушных сил Азербайджана, выступил с речью об американо-азербайджанском военном сотрудничестве.

"Мы намерены продолжить важное сотрудничество с Азербайджаном в таких сферах, как наша деятельность в Афганистане, борьба с глобальным терроризмом и обеспечение региональной безопасности", - сказал он.