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    Военный атташе посольства США: Мы намерены продолжить важное сотрудничество с Азербайджаном

    В Баку отмечено 71-летие со дня создания Военно-воздушных сил США

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отмечено 71-летие со дня создания Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки (США).

    Об этом сообщили Report в посольстве США в Азербайджане.

    Военный атташе посольства Соединенных Штатов в Азербайджане полковник Адам Кавлик на организованном в связи с этим приеме поприветствовав гостей, куда вошли представители Военно-воздушных сил Азербайджана, выступил с речью об американо-азербайджанском военном сотрудничестве.

    "Мы намерены продолжить важное сотрудничество с Азербайджаном в таких сферах, как наша деятельность в Афганистане, борьба с глобальным терроризмом и обеспечение региональной безопасности", - сказал он.

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