О нас

Военный атташе: Китай предлагает развить "Пояс и путь" для обеспечения глобальной безопасности

Военный атташе: Китай предлагает развить "Пояс и путь" для обеспечения глобальной безопасности Китай предлагает развивать инициативу "Пояс и путь" для обеспечения глобальной безопасности, стабильности и развития.
Внешняя политика
30 июля 2024 г. 19:49
Военный атташе: Китай предлагает развить Пояс и путь для обеспечения глобальной безопасности

Китай предлагает развивать инициативу "Пояс и путь" для обеспечения глобальной безопасности, стабильности и развития.

Как передает Report, об этом заявил военный атташе посольства КНР в Азербайджане Ван Лэй на приеме по случаю 97-й годовщины со дня основания Народно-освободительной армии Китая.

"Дружба между Китаем и Азербайджаном длится веками, о чем свидетельствует Великий шелковый путь, который связал страны еще 2000 лет назад. Китай и Азербайджан являются искренними и заслуживающими доверия друзьями и партнерами. Лидеры обеих стран подписали Совместное заявление об установлении в этом году китайско-азербайджанского стратегического партнерства",- сказал он.

По словам Лэй, под руководством глав государств и высших военачальников обеих стран военные отношения развивались гладко, наряду с более тесными связями в рамках регионального и международного сотрудничества.

"Это не только соответствует основополагающим интересам обеих стран, но и способствует глобальному и региональному миру", - добавил он.

Военный атташе также подчеркнул, что за последние 97 лет путь китайской армии был трудным и впечатляющим. Армия внесла значительный вклад в дело независимости, освобождения и процветания китайского народа, добавил он.

"Это оказало решающую поддержку в обеспечении суверенитета, безопасности и интересов Китая в области развития. Перед лицом сложной международной ситуации председатель КНР Си Цзиньпин предложил новые идеи по созданию сообщества с общим будущим для всего человечества. Он предлагает развивать "Пояс и путь" совместными усилиями с глобальной точки зрения, тем самым привнося китайские подходы, мудрость и силу в обеспечение безопасности, стабильности и развития в мире",- отметил Лэй.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi