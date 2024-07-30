Военный атташе: Китай предлагает развить "Пояс и путь" для обеспечения глобальной безопасности

Китай предлагает развивать инициативу "Пояс и путь" для обеспечения глобальной безопасности, стабильности и развития.

Китай предлагает развивать инициативу "Пояс и путь" для обеспечения глобальной безопасности, стабильности и развития.

Как передает Report, об этом заявил военный атташе посольства КНР в Азербайджане Ван Лэй на приеме по случаю 97-й годовщины со дня основания Народно-освободительной армии Китая.

"Дружба между Китаем и Азербайджаном длится веками, о чем свидетельствует Великий шелковый путь, который связал страны еще 2000 лет назад. Китай и Азербайджан являются искренними и заслуживающими доверия друзьями и партнерами. Лидеры обеих стран подписали Совместное заявление об установлении в этом году китайско-азербайджанского стратегического партнерства",- сказал он.

По словам Лэй, под руководством глав государств и высших военачальников обеих стран военные отношения развивались гладко, наряду с более тесными связями в рамках регионального и международного сотрудничества.

"Это не только соответствует основополагающим интересам обеих стран, но и способствует глобальному и региональному миру", - добавил он.

Военный атташе также подчеркнул, что за последние 97 лет путь китайской армии был трудным и впечатляющим. Армия внесла значительный вклад в дело независимости, освобождения и процветания китайского народа, добавил он.

"Это оказало решающую поддержку в обеспечении суверенитета, безопасности и интересов Китая в области развития. Перед лицом сложной международной ситуации председатель КНР Си Цзиньпин предложил новые идеи по созданию сообщества с общим будущим для всего человечества. Он предлагает развивать "Пояс и путь" совместными усилиями с глобальной точки зрения, тем самым привнося китайские подходы, мудрость и силу в обеспечение безопасности, стабильности и развития в мире",- отметил Лэй.