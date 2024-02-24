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Во Львове почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Во Львове почтили память жертв Ходжалинского геноцида По инициативе Конгресса азербайджанцев в украинском Львове организовано мероприятие "Они навсегда в нашей памяти", посвященное годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
24 февраля 2024 г. 12:43
Во Львове почтили память жертв Ходжалинского геноцида

По инициативе Конгресса азербайджанцев в украинском Львове организовано мероприятие "Они навсегда в нашей памяти", посвященное годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Украине, представители общественности, диаспоры, Львовского городского совета и военные.

Председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковска Матлаб Наджафов подчеркнул, что украинская общественность проинформирована о Ходжалинском геноциде и реалиях Азербайджана.

Во Львове также прошла выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду.

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