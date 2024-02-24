Во Львове почтили память жертв Ходжалинского геноцида

По инициативе Конгресса азербайджанцев в украинском Львове организовано мероприятие "Они навсегда в нашей памяти", посвященное годовщине Ходжалинского геноцида.

По инициативе Конгресса азербайджанцев в украинском Львове организовано мероприятие "Они навсегда в нашей памяти", посвященное годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Украине, представители общественности, диаспоры, Львовского городского совета и военные.

Председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковска Матлаб Наджафов подчеркнул, что украинская общественность проинформирована о Ходжалинском геноциде и реалиях Азербайджана.

Во Львове также прошла выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду.