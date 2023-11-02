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Во Франции создана организация "Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение"

Во Франции создана организация "Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение" Во Франции создано общественное объединение "Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение".
Внешняя политика
2 ноября 2023 г. 14:23
Во Франции создана организация Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение

Во Франции создано общественное объединение "Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение".

Как сообщает Report, основной целью организации является предотвратить уничтожение богатого культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении, привлечь внимание международной общественности к этой проблеме и получить поддержку в вопросе мирного возвращения западных азербайджанцев на свои исторические земли.

Соучредителем организации, официально зарегистрированной под названием "Association pour la Protection du Patrimoine et le Droit au Retour des Azerbaïdjanais Occidentaux" является Заур Садыгбейли, уроженец Еревана.

Созданное объединение повысит осведомленность мирового сообщества о реалиях Западного Азербайджана.

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Версия на английском языке Organization “Protection of heritage of Western Azerbaijanis and right of return” created in France
Версия на азербайджанском языке Fransada Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı təşkilat yaradılıb

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