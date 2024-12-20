Во Франции состоялось мероприятие по случаю дня солидарности азербайджанцев мира

В столице Франции Париже состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира 31 декабря.
Как сообщает французское бюро
В своем выступлении посол Лейла Абдуллаева отметила, что 2024 год стал успешным для Азербайджана. В числе достижений она особо подчеркнула высокоуровневое проведение Азербайджаном международного мероприятия COP29.
Посол подчеркнула, что, несмотря на сложное географическое положение, Азербайджан сегодня является успешным, стабильным и независимым государством, лидирующим в регионе как в экономическом, так и в демографическом развитии. Она отметила, что эти успехи являются результатом проводимой государством стабильной независимой политики.
Лейла Абдуллаева также затронула тему азербайджано-французских отношений, выразив сожаление по поводу отсутствия политического диалога между двумя странами в 2024 году, подчеркнув, что вина за это не лежит на Азербайджане. Она выразила благодарность представителям азербайджанской диаспоры и руководителям организаций за их активное участие в проведении многочисленных культурных мероприятий высокого уровня, которые способствовали популяризации азербайджанских ценностей во Франции.
В художественной части мероприятия состоялся концерт ансамбля мугама "Симург".