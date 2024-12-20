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Во Франции состоялось мероприятие по случаю дня солидарности азербайджанцев мира

Во Франции состоялось мероприятие по случаю дня солидарности азербайджанцев мира В столице Франции Париже состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира 31 декабря.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 02:33
Во Франции состоялось мероприятие по случаю дня солидарности азербайджанцев мира

В столице Франции Париже состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира 31 декабря.

Как сообщает французское бюро Report, мероприятие, приуроченное к Дню солидарности и Новому году, прошло в Культурном центре при Посольстве Азербайджана во Франции. В нём приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, представители азербайджанской диаспоры из различных городов Франции и другие гости.

В своем выступлении посол Лейла Абдуллаева отметила, что 2024 год стал успешным для Азербайджана. В числе достижений она особо подчеркнула высокоуровневое проведение Азербайджаном международного мероприятия COP29.

Посол подчеркнула, что, несмотря на сложное географическое положение, Азербайджан сегодня является успешным, стабильным и независимым государством, лидирующим в регионе как в экономическом, так и в демографическом развитии. Она отметила, что эти успехи являются результатом проводимой государством стабильной независимой политики.

Лейла Абдуллаева также затронула тему азербайджано-французских отношений, выразив сожаление по поводу отсутствия политического диалога между двумя странами в 2024 году, подчеркнув, что вина за это не лежит на Азербайджане. Она выразила благодарность представителям азербайджанской диаспоры и руководителям организаций за их активное участие в проведении многочисленных культурных мероприятий высокого уровня, которые способствовали популяризации азербайджанских ценностей во Франции.

В художественной части мероприятия состоялся концерт ансамбля мугама "Симург".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd edilib

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