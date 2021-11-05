О нас
Report Georgia
Аудио новости

Во Франции прошло мероприятие, посвященное Шуше

Во Франции прошло мероприятие, посвященное Шуше В столице Франция Париже прошло мероприятие, посвященное годовщине освобождения Шуши, которое было организовано посольством Азербайджана в этой стране.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 07:37
Во Франции прошло мероприятие, посвященное Шуше

В столице Франция Париже прошло мероприятие, посвященное годовщине освобождения Шуши, которое было организовано посольством Азербайджана в этой стране.

Как передает Report, в ней приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, сотрудники дипломатического корпуса, артисты и другие.

Выступая на мероприятии, Рахман Мустафаев рассказал о ценности культурной столицы Азербайджана Шуши, колыбели музыки для нашего народа. Посол почтил память наших храбрых воинов, отдавших свои жизни за освобождение города.

Р.Мустафаев подчеркнул важность мира в постконфликтный период. Он подчеркнул, что Азербайджан будет и дальше наращивать свои усилия во имя мира, чтобы разные народы, в том числе азербайджанцы, курды, евреи, русские и другие народы, могли жить вместе в Карабахе, как это было и раньше.

Мероприятие продолжилось концертной программой джазовой музыки в исполнении азербайджанского пианиста, композитора, джазмена Исфара Сарабского. Мастера азербайджанского джаза сопровождали Маурицио Джонгиу и Саша Машин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоFransada Şuşaya həsr edilmiş tədbir keçirilib

Экслюзивные новости

В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi