Во Франции прошло мероприятие, посвященное Шуше

В столице Франция Париже прошло мероприятие, посвященное годовщине освобождения Шуши, которое было организовано посольством Азербайджана в этой стране.

В столице Франция Париже прошло мероприятие, посвященное годовщине освобождения Шуши, которое было организовано посольством Азербайджана в этой стране.

Как передает Report, в ней приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, сотрудники дипломатического корпуса, артисты и другие.

Выступая на мероприятии, Рахман Мустафаев рассказал о ценности культурной столицы Азербайджана Шуши, колыбели музыки для нашего народа. Посол почтил память наших храбрых воинов, отдавших свои жизни за освобождение города.

Р.Мустафаев подчеркнул важность мира в постконфликтный период. Он подчеркнул, что Азербайджан будет и дальше наращивать свои усилия во имя мира, чтобы разные народы, в том числе азербайджанцы, курды, евреи, русские и другие народы, могли жить вместе в Карабахе, как это было и раньше.

Мероприятие продолжилось концертной программой джазовой музыки в исполнении азербайджанского пианиста, композитора, джазмена Исфара Сарабского. Мастера азербайджанского джаза сопровождали Маурицио Джонгиу и Саша Машин.