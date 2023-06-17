Во Франции прошла инаугурация Азербайджанского Дня Арбитража

В Культурном центре Азербайджанской Республики во Франции состоялась инаугурация Азербайджанского Дня Арбитража.

В Культурном центре Азербайджанской Республики во Франции состоялась инаугурация Азербайджанского Дня Арбитража.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана во Франции.

День Арбитража был инаугурирован послом Лейлой Абдуллаевой. В мероприятии приняли участие более 20 спикеров и 100 гостей со всего мира. Среди них известные на весь мир специалисты международного права и международного арбитража, в том числе из Швейцарии, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании, Турции и Азербайджана.

Дипломат отметила важность этого мероприятия для развития международного арбитража в Азербайджане как отрасли правовой науки, так и как механизма урегулирования международных коммерческих и инвестиционных споров. Посол также подчеркнула историческую ключевую экономическую, культурную и геополитическую роль Азербайджана в регионе и на мировой арене.

Председатель суда при Международной торговой палате Клаудия Соломон отметила важность Азербайджана для развития арбитражных институтов, таких как международный суд при Международной Торговой Палате.

"Усилия по расширению и развитию арбитража в Азербайджане основаны на общем убеждении, что страна играет важнейшую роль в регионе. Поддержка Международной Торговой Палаты в пользу Азербайджанской Арбитражной Ассоциации означает стратегический альянс в совместных усилиях по развитию арбитража в стране и регионе", - сказала К.Соломон.

Отметим, что с целью развития арбитража страны мира организовывают ежегодные международные мероприятия на тему арбитража для привлечения инвесторов, юристов и международных арбитражных институтов, отвечающих за ведение арбитражного разбирательства. Для Азербайджана такого рода проект был организован впервые.

Помимо инаугурационного характера Азербайджанского Дня Арбитража, мероприятие также отличилось своим креативным подходом. Конференция была полностью посвящена культуре и международному арбитражу. Это первая в мире научная конференция, посвященная взаимосвязи между культурой и арбитражным процессом.