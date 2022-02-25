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Во Франции почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Во Франции почтили память жертв Ходжалинского геноцида В Париже при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Государственного комитета по делам диаспоры, посольства Азербайджанской Республики во Франции и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО состоялось мероприятие, посвященное 30-летию Ходжалинского г
Внешняя политика
25 февраля 2022 г. 05:46
Во Франции почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Париже при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Государственного комитета по делам диаспоры, посольства Азербайджанской Республики во Франции и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО состоялось мероприятие, посвященное 30-летию Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в ней приняли участие посол Азербайджанской Республики во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, французские журналисты, профессора и другие.

Р.Мустафаев отметил, что 30-летие Ходжалинского геноцида, одной из самых страшных трагедий ХХ века, было отмечено с болью в сердце.

Мероприятие продолжилось концертной программой джазовой музыки в исполнении азербайджанского пианиста, композитора, джазмена Исфара Сарабского.

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