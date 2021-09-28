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Во Франции почтили память шехидов Отечественной войны

Во Франции почтили память шехидов Отечественной войны Мероприятие, посвященное памяти шехидов Великой Отечественной войны, прошло во французском Страсбурге.
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 08:03
Во Франции почтили память шехидов Отечественной войны

Мероприятие, посвященное памяти шехидов Великой Отечественной войны, прошло во французском Страсбурге.

Как передает местное бюро Report, мероприятие было организовано постоянным представительством Азербайджанской Республики при Совете Европы, также присутствовали глава делегации Ахмет Йылдыз, а также постоянный представитель Турции при Совете Европы, посол Каан Эсенер.

В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память шехидов Отечественной войны.

Выступившие на заседании постоянный представитель Азербайджанской Республики при Совете Европы Фахраддин Исмайлов, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, глава турецкой делегации в ПАСЕ Ахмед Йылдыз и депутат Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов поделились своим мнением. об Отечественной войне. Они подчеркнули, что освобождение наших земель от армянской оккупации было исторической победой нашего народа, особенно под мудрым и решительным руководством Верховного Главнокомандующего Азербайджанской Республики, Президента Ильхама Алиева, благодаря мужеству и отваге. Вооруженных Сил.

Выступая на мероприятии, доктор юридических наук, член Страсбургской коллегии адвокатов Жан-Эмануэль Медина, сказал, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана в результате Отечественной войны было правым делом нашей страны в соответствии с международным правом, и сказал, что он рассматривает это историческое событие как восстановление справедливости.

В конце мероприятия был показан короткометражный фильм, состоящий из кадров, распространенных в СМИ за 44 дня Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb

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