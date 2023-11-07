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Во Франции отметили День Победы Азербайджана

Во Франции отметили День Победы Азербайджана Во французском Страсбурге состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.
Внешняя политика
7 ноября 2023 г. 03:22
Во Франции отметили День Победы Азербайджана

Во французском Страсбурге состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, в организованном Постоянным представительством Азербайджанской Республики при Совете Европы мероприятии, приняли участие члены и друзья сообщества нашей страны.

Официальная часть началась с исполнения Государственного гимна. Затем минутой молчания почтили светлую память шехидов.

Выступивший со вступительной речью постоянный представитель нашей страны в Совете Европы Фахраддин Исмаилов, напомнил об оккупации Арменией 20 процентов наших территорий в результате необоснованных претензий на исторические земли Азербайджана и перемещении более миллиона соотечественников в результате политики этнической чистки.

На мероприятии также выступил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель главы делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Кямал Джафаров, находящийся с деловой поездкой в ​​Страсбурге.

Кроме того, были показаны видеокадры Дня Победы 2020 года, а также представлена ​​музыкальная программа, составленная известным диджеем Кямраном Гараловым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada Zəfər Günü qeyd olunub

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