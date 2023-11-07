Во Франции отметили День Победы Азербайджана

Во французском Страсбурге состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.
Как сообщает Report, в организованном Постоянным представительством Азербайджанской Республики при Совете Европы мероприятии, приняли участие члены и друзья сообщества нашей страны.
Официальная часть началась с исполнения Государственного гимна. Затем минутой молчания почтили светлую память шехидов.
Выступивший со вступительной речью постоянный представитель нашей страны в Совете Европы Фахраддин Исмаилов, напомнил об оккупации Арменией 20 процентов наших территорий в результате необоснованных претензий на исторические земли Азербайджана и перемещении более миллиона соотечественников в результате политики этнической чистки.
На мероприятии также выступил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель главы делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Кямал Джафаров, находящийся с деловой поездкой в Страсбурге.
Кроме того, были показаны видеокадры Дня Победы 2020 года, а также представлена музыкальная программа, составленная известным диджеем Кямраном Гараловым.