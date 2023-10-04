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Во Франции издана книга "Азербайджан и Южный Кавказ"

Во Франции издана книга "Азербайджан и Южный Кавказ" Во Франции вышла в свет очередная книга, посвященная истории и международной политике Азербайджана
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 12:22
Во Франции издана книга Азербайджан и Южный Кавказ

Во Франции вышла в свет очередная книга, посвященная истории и международной политике Азербайджана.

Как сообщает французское бюро Report, в известном французском книжном магазине FNAC началась продажа книги французского исследователя, доктора политических наук, профессора Брюссельского свободного университета (Бельгия) Себастьяна Буссуа "Азербайджан и Южный Кавказ".

В книге профессор подробно анализирует современное геополитическое положение Азербайджана.

Отмечается, что Азербайджан - страна с этническим и религиозным многообразием, уникальным среди стран региона.

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Версия на английском языке Фото'Azerbaijan and the South Caucasus' book published in France
Версия на азербайджанском языке ФотоFransada “Azərbaycan və Cənubi Qafqaz” kitabı işıq üzü görüb

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