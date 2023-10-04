Во Франции издана книга "Азербайджан и Южный Кавказ"

Во Франции вышла в свет очередная книга, посвященная истории и международной политике Азербайджана

Во Франции вышла в свет очередная книга, посвященная истории и международной политике Азербайджана.

Как сообщает французское бюро Report, в известном французском книжном магазине FNAC началась продажа книги французского исследователя, доктора политических наук, профессора Брюссельского свободного университета (Бельгия) Себастьяна Буссуа "Азербайджан и Южный Кавказ".

В книге профессор подробно анализирует современное геополитическое положение Азербайджана.

Отмечается, что Азербайджан - страна с этническим и религиозным многообразием, уникальным среди стран региона.