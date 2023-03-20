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Во Франции для азербайджанских детей было организовано празднество по случаю праздника Новруз

Во Франции для азербайджанских детей было организовано празднество по случаю праздника Новруз При поддержке действующего во Франции "Дома Азербайджана в Париже", посольства Азербайджана во Франции и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции в Париже для детей было организовано празднество по случаю праздника Новруз.
Внешняя политика
20 марта 2023 г. 13:12
Во Франции для азербайджанских детей было организовано празднество по случаю праздника Новруз

При поддержке действующего во Франции "Дома Азербайджана в Париже", посольства Азербайджана во Франции и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции в Париже для детей было организовано празднество по случаю праздника Новруз.

Как сообщает французское бюро Report, в мероприятии, проведенном в Азербайджанском культурном центре в Париже, приняли участие советник по политическим вопросам посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейнова, сотрудники Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, проживающие во Франции азербайджанцы, а также приглашенные гости.

На празднике были организованы различные кружки, посвященные истории и национальным традициям азербайджанского народа. Дети украшали яйца, проводили "яичные бои", готовили праздничные сладости. Юная азербайджанка продемонстрировала гостям танцы "Узундере", "Наз элеме", "Нялбяки". Дети и родители танцевали под национальную музыку.

В конце торжества организаторы пригласили гостей за праздничный стол, украшенный различными национальными атрибутами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada azərbaycanlı uşaqlar üçün Novruz şənliyi təşkil edilib

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