Во Франции для азербайджанских детей было организовано празднество по случаю праздника Новруз

При поддержке действующего во Франции "Дома Азербайджана в Париже", посольства Азербайджана во Франции и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции в Париже для детей было организовано празднество по случаю праздника Новруз.

При поддержке действующего во Франции "Дома Азербайджана в Париже", посольства Азербайджана во Франции и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции в Париже для детей было организовано празднество по случаю праздника Новруз.

Как сообщает французское бюро Report, в мероприятии, проведенном в Азербайджанском культурном центре в Париже, приняли участие советник по политическим вопросам посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейнова, сотрудники Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, проживающие во Франции азербайджанцы, а также приглашенные гости.

На празднике были организованы различные кружки, посвященные истории и национальным традициям азербайджанского народа. Дети украшали яйца, проводили "яичные бои", готовили праздничные сладости. Юная азербайджанка продемонстрировала гостям танцы "Узундере", "Наз элеме", "Нялбяки". Дети и родители танцевали под национальную музыку.

В конце торжества организаторы пригласили гостей за праздничный стол, украшенный различными национальными атрибутами.