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Во Флориде 18 октября ежегодно будет отмечаться как День восстановления независимости Азербайджана

Во Флориде 18 октября ежегодно будет отмечаться как День восстановления независимости Азербайджана Сенатор от штата Флорида (США) Анет Тадио (Annette Taddeo) подписала декларацию в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана.
Внешняя политика
23 октября 2021 г. 09:24
Во Флориде 18 октября ежегодно будет отмечаться как День восстановления независимости Азербайджана

Сенатор от штата Флорида (США) Анет Тадио (Annette Taddeo) подписала декларацию в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, сенатор представила документ главе Азербайджано-американской культурной ассоциации штата Флорида Тохфе Эминовой.

В декларации говорится, что принято решение ежегодно 18 октября отмечать во Флориде как День восстановления независимости Азербайджана.

А.Тадио поздравила азербайджанский народ с 30-й годовщиной восстановления независимости нашей страны.

Сенатор выразила удовлетворение деятельностью азербайджанской общины во Флориде.

А.Тадио отметила, что проживающие в США азербайджанцы бережно хранят свои национально-духовные ценности и на высоком уровне пропагандируют богатую культуру и искусство Азербайджана.

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоFloridada hər il 18 oktyabr Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü kimi qeyd olunacaq

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