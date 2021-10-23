Во Флориде 18 октября ежегодно будет отмечаться как День восстановления независимости Азербайджана

Сенатор от штата Флорида (США) Анет Тадио (Annette Taddeo) подписала декларацию в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана.
Как сообщает Report, сенатор представила документ главе Азербайджано-американской культурной ассоциации штата Флорида Тохфе Эминовой.
В декларации говорится, что принято решение ежегодно 18 октября отмечать во Флориде как День восстановления независимости Азербайджана.
А.Тадио поздравила азербайджанский народ с 30-й годовщиной восстановления независимости нашей страны.
Сенатор выразила удовлетворение деятельностью азербайджанской общины во Флориде.
А.Тадио отметила, что проживающие в США азербайджанцы бережно хранят свои национально-духовные ценности и на высоком уровне пропагандируют богатую культуру и искусство Азербайджана.
Вюсаля Аббасова