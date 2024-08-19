Во дворце "Гюлистан" устроен государственный прием в честь президента России

Во дворце "Гюлистан" в Баку 19 августа от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь президента России Владимира Путина, сообщает Report.
Во дворце "Гюлистан" устроен государственный прием в честь президента РоссииВо дворце "Гюлистан" устроен государственный прием в честь президента России Во дворце "Гюлистан" в Баку 19 августа от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь президента России Владимира Путина, сообщает Report.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 17:23
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Версия на английском языке Official reception in honor of Russian President held at Gulustan palace