О нас

В Оксфорде начал работу саммит ЕПС, президент Азербайджана принимает в нем участие

В Оксфорде начал работу саммит ЕПС, президент Азербайджана принимает в нем участие В графстве Оксфордшир под Лондоном состоится 4-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет с участием 45 глав государств и правительств.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 13:55
В Оксфорде начал работу саммит ЕПС, президент Азербайджана принимает в нем участие

В Бленхеймском дворце в Оксфорде под Лондоном проходит открытие пленарного заседания 4-ого саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как сообщает Report, в cаммите Европейского политического сообщества принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

07:55

В графстве Оксфордшир под Лондоном состоится 4-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет с участием 45 глав государств и правительств.

Как передает Report, эта межправительственная организация была создана в 2022 году и включила в себя как страны Евросоюза, так и остальные государства Европы, не входящие в ЕС.

Саммит станет четвертым с момента учреждения ЕПС. Как сообщили в британском правительстве, на него впервые приглашены представители НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Среди основных тем, которые Лондон заявил для этой встречи на правах организатора, - борьба с нелегальной миграцией, более тесное сотрудничество с Европой в области безопасности, конфликт в Украине.

По данным газеты The Guardian, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Лондон 18 июля и выступить на саммите.

В программу однодневной встречи включены вступительное и завершающее пленарные заседания, а между ними - три круглых стола по следующим темам: миграция, энергетика, защита и обеспечение демократии. Никаких итоговых коммюнике формат встречи не предполагает.

Саммит ЕПС пройдет в Бленхеймском дворце, который был построен в 1705—1724 годах в характерном для английской архитектуры стиле классицизирующего барокко, или "стиле королевы Анны", по проекту Джона Ванбру и Николаса Хоксмура как резиденция первого герцога Мальборо и его жены Сары. Название получил в честь победы герцога над французами при Бленгейме.

В 1874 году во дворце родился потомок герцога, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Саммит также станет первой встречей лидеров ЕС после турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С 2 по 11 июля он в рамках своей миротворческой миссии по Украине посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, где обсудил с лидерами стран пути урегулирования украинского конфликта.

Отметим, что первый саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре 2022 года в Праге с участием 44 стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Oksfordda Avropa Siyasi Birliyinin sammiti başlayıb, İlham Əliyev toplantıda iştirak edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке European Political Community to gather in UK

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
ФотоТрамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
14 июля 2024 г. 02:48
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi