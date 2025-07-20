Внимание мировых СМИ приковано к выступлению Ильхама Алиева на Шушинском форуме

Внимание мировых СМИ приковано к выступлению Ильхама Алиева на Шушинском форуме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём выступлении на III Шушинском Глобальном медиафоруме, посвященном теме "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта", а также в ответах на вопросы журналистов, привлёк пристальное внимание мировых информационных агентств и изданий.

Как передает Report, особое внимание зарубежные СМИ уделили заявлениям главы азербайджанского государства относительно авиакатастрофы с самолетом AZAL в России и требованию выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших.

Польское издание Viadomosci отмечает: Азербайджанская сторона настаивает на привлечении виновных к ответственности и справедливом возмещении ущерба. Президент Алиев заявил, что Москва до сих пор не предоставила внятных ответов, и страна намерена обратиться в международные судебные органы».

Украинские СМИ — Укринформ, РБК-Украина, Интерфакс-Украина и Радио Свобода — публикуют подробные материалы с цитатами главы государства, подчеркивая его позицию по конфликтам на Кавказе и в Украине. В частности, издание Гордон цитирует Ильхама Алиева:

"И мой ответ не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, это созвучно и чаяниям украинского народа: никогда не соглашаться на оккупацию! Вот это главный совет. Это то, что делали мы".

В статьях подробно рассказывается о тяжелых последствиях первой Карабахской войны для Азербайджана, когда миллионы людей оказались беженцами, экономика была разрушена, а международная поддержка отсутствовала. Президент отметил:

"Минская группа ОБСЕ, вопреки своей миссии, часто поддерживала Армению, что приводило к затяжному статус-кво, который сохранялся десятилетиями. Новые реалии мы начали создавать в 2020 году за 44 дня".

Российские СМИ — ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, Лента.ру, Газета.ру — акцентируют внимание на заявлениях о перспективах подписания мирного договора с Арменией. По словам ТАСС, И. Алиев подчеркнул:

"Мы очень близки к подписанию мирного соглашения, текст которого может быть парафирован, однако его окончательное подписание зависит от изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ".

Агентство Интерфакс цитирует предупреждение Президента о рисках для Армении:

"Если блокирование Зангезурского коридора продолжится, то шансы Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю".

Много внимания уделили и теме международных отношений. В частности, РИА Новости и Газета.ру освещают слова И. Алиева о развитии двусторонних связей с США и благодарность Дональду Трампу за содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Грузинские издания — Publica.ge, Formula, Press.ge, Interpress — отражают взгляд Президента на региональную безопасность и важность открытых коммуникаций в Южном Кавказе, а узбекские СМИ — Zamin, Kun, Kazinfo, Tengri — подчеркивают значимость Зангезурского коридора для экономического развития Центральной Азии. В частности, Алиев отметил:

"Средний коридор объединяет обширную географию стран от Востока до Западной Европы и будет способствовать укреплению взаимопонимания между различными регионами".

Испанское агентство Europa Press сообщает о высказываниях Президента о близости мира между Азербайджаном и Арменией, а польские и румынские СМИ — Onet, Stiripesure, News.ro — акцентируют внимание на позиции Азербайджана по выплатам компенсаций семьям погибших в катастрофе AZAL и привлечении виновных к ответственности.

Таким образом, выступление Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме стало важным событием для международного сообщества, получив широкое освещение в ведущих зарубежных СМИ и подчеркнув ключевые позиции Азербайджана по вопросам региональной безопасности, международного права и цифрового развития.