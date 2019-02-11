Эксперт: Внешние игроки заинтересованы в погружении Южного Кавказа в хаос для ослабления ключевых местных игроков - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 11 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с российским политологом, основателем экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталием Арьковым.

- Американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor недавно выпустило материал, в котором заявило об ухудшении отношений между Россией и Арменией. Как вы это прокомментируете? Действительно ли возросла напряженность между Москвой и Ереваном?

– Напряженность в российско-армянских отношениях сегодня имеет место быть. Она – следствие действий нового руководства Армении, хоть и заявляющего о сохранении пророссийского вектора своей политики, в реальности сменившего его на прозападный. Что вполне логично, поскольку, захват власти Николом Пашиняном, обошедшийся, к счастью, без кровопролития, прошел по отработанному в разных уголках планеты сценарию и срежиссирован опытными заокеанскими специалистами.

– Является ли политика нынешнего руководства Армении пророссийской или она скорее проамериканская?

- Команда Пашиняна во многом сформирована из обучавшихся и даже работавших в центрах спецслужб США. Это опять-таки хорошо знакомый прием, отработанный и на Грузии, и на Украине, и на Молдове.

Однако и опыт этих же постсоветских государств показывает и населению Армении, и ее новому руководству, что смена сюзерена приводит к ухудшению ситуации по многим направлениям. Коллективный Запад и США, как главный оператор подобных процессов, не имеет интереса способствовать развитию своих новых сателлитов на постсоветском пространстве. Они цинично превращают их в далекие заморские колонии и инструмент давления на своих оппонентов. В случае с Арменией она становится инструментом давления на Россию и Иран: все чаще слышны призывы выпроводить из страны 102-ю российскую военную базу и предоставить территорию США под плацдарм для нападения на Иран.

– Повлияют ли нынешние разногласия между Россией и Арменией на укрепление отношений РФ с Азербайджаном?

– Азербайджан был и остается для России стратегическим партнером. Отношения Баку и Москвы укрепляются и расширяются как в двустороннем формате, так и в форматах различных международных мультигосударственных проектов. Это и Каспийское сотрудничество, и развитие энергетической сферы, и участие в формировании новых трансевразийских транспортных коридоров, и борьба с международным терроризмом.

– Как это скажется на урегулировании нагорно-карабахского конфликта?

– До недавнего времени в публичном пространстве бытовало мнение, что Москва заинтересована в сохранении Ереваном status quo в Карабахском вопросе как с целью удержания его на своей орбите, так и для сдерживания роста в регионе влияния Турции.

И тогда все было не столь однозначно, и уж тем более сейчас политика Кремля на Южном Кавказе и Ближнем Востоке в целом имеет многократно больше интересов и векторов, чем в открытом обсуждении. Но что определенно, так это заинтересованность Москвы в исключительно мирном решении нагорно-карабахского конфликта - очередной военный конфликт у себя "в мягком подбрюшье" ей категорически не нужен. Однако в его разжигании заинтересованы те стратеги из-за океана, кому важно погрузить еще и этот регион Евразии вновь в хаос - с предсказуемым ослаблением всех ключевых местных игроков.

Игбал Рустамов