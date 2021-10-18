Внесены изменения в правила регистрации приема в консульстве Польши в Азербайджане

С 25 октября 2021-го года будут внесены изменения в правилах регистрации приема в Консульстве Польши в Азербайджане.

С 25 октября будут внесены изменения в правила регистрации приема в консульстве Польши в Азербайджане.

Как передает Report, для подачи визовых документов теперь нужно будет записаться в системе e-konsulat ( https://secure2.e-konsulat.gov.pl/ ).

Посольство отмечает, что заявление на визу следует подать не позднее, чем за две недели до планируемого отъезда.

Даты приема визовых заявлений назначаются системой e-konsulat каждую субботу в результате онлайн-жеребьевки. После жеребьевки будет предоставлена информация о дате визита в само консульство.

Если по итогам жеребьевки ваша заявка была выбрана, вы получаете информацию о дате визита, если же по итогам жеребьевки ваша заявка не была выбрана в данном лимите предоставленных мест, то она переходит к следующей жеребьевке.