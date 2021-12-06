Внесены изменения в порядок выдачи зарплат сотрудникам посольств в зарубежных странах

Внесены изменения в порядок предоставления гарантий торговым представителям и сотрудникам их аппаратов в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики, осуществляющих деятельность за рубежом.

Внесены изменения в порядок предоставления гарантий торговым представителям и сотрудникам их аппаратов в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики, осуществляющих деятельность за рубежом.

Как передает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно изменениям, в странах, где действуют посольства и консульства Азербайджанской Республики, заработная плата торгового представителя в посольстве устанавливается в размере 90 процентов от зарплаты действующего в этой стране посла, а в консульстве - 85 процентов от зарплаты действующего в этой стране посла.

Заработная плата торгового представителя в странах, где отсутствуют посольства или консульства Азербайджанской Республики, утверждается Кабинетом министров по предложению Министерства экономики, согласованному с Министерством финансов Азербайджанской Республики.