Внесена ясность в вопрос демонтажа памятника Нариману Нариманову в Грузии

Tбилиси. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Информация о демонтаже памятника Нариману Нариманову в Марнеули не соответствует действительности".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Марнеульского муниципалитета Амиран Гиоргадзе.

По его словам, обсуждений относительно переноса монумента не было ни в муниципалитете, ни в мэрии: "Я призываю депутатов верно информировать население и отнестись к этой теме внимательно".

Отметим, что азербайджанскую общину Грузии всколыхнули слухи о возможном переносе памятника видному азербайджанскому государственному и общественному деятелю Нариману Нариманову. 28 января азербайджанцы Грузии и представители местной интеллигенции провели акцию у памятника с требованием сохранить монумент на прежнем месте. Участники акции приняли обращение к председателю муниципалитета Марнеули А.Гиоргадзе, подчеркнув, что никогда не позволят демонтировать памятник Нариманову.