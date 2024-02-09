President
О нас

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане в центре внимания перуанской прессы

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане в центре внимания перуанской прессы На сайте Перуанской федерации журналистов, а также на новостном портале La Razon, который является одним из влиятельных СМИ Перу, опубликованы статьи находившегося на днях в Азербайджане известного журналиста Рикардо Санчеса о прошедших в нашей стране вне
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 02:13
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане в центре внимания перуанской прессы

На сайте Перуанской федерации журналистов, а также на новостном портале La Razon, который является одним из влиятельных СМИ Перу, опубликованы статьи находившегося на днях в Азербайджане известного журналиста Рикардо Санчеса о прошедших в нашей стране внеочередных президентских выборах.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Отмечается, что впервые выборы прошли на всей территории страны, в том числе в Карабахском регионе. На 6 537 избирательных участках проголосовали почти 5 млн человек, с этой целью в 37 дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом были созданы избирательные участки.

Подчеркивая, что тысячи бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в Карабах после войны, впервые приняли участие в голосовании, автор констатирует, что выборы освещали около 300 представителей иностранных СМИ.

Отмечается, что избрание нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева, как архитектора славной победы, положившей конец 30-летней армянской оккупации в Карабахе, на высший государственный пост сроком на семь лет с более 92% голосов избирателей, свидетельствует о доверии народа к его руководителю.

В материалах сообщается, что после объявления предварительных результатов президенту Азербайджана начали поступать поздравления от глав государств и правительств других стран, в стране воцарилось праздничное настроение и прошли марши в поддержку президента.

До сведения читателей также доводится, что выборы подтвердили высокое доверие к руководству страны, которое нацелено на благосостояние народа, экономическое развитие и укрепление демократических институтов, и Азербайджан открыл новую страницу в своей истории, сделав еще один шаг к процветанию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı növbədənkənar prezident seçkiləri Peru mətbuatında

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi