Внеочередные президентские выборы в Азербайджане в центре внимания перуанской прессы

На сайте Перуанской федерации журналистов, а также на новостном портале La Razon, который является одним из влиятельных СМИ Перу, опубликованы статьи находившегося на днях в Азербайджане известного журналиста Рикардо Санчеса о прошедших в нашей стране вне

На сайте Перуанской федерации журналистов, а также на новостном портале La Razon, который является одним из влиятельных СМИ Перу, опубликованы статьи находившегося на днях в Азербайджане известного журналиста Рикардо Санчеса о прошедших в нашей стране внеочередных президентских выборах.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Отмечается, что впервые выборы прошли на всей территории страны, в том числе в Карабахском регионе. На 6 537 избирательных участках проголосовали почти 5 млн человек, с этой целью в 37 дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом были созданы избирательные участки.

Подчеркивая, что тысячи бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в Карабах после войны, впервые приняли участие в голосовании, автор констатирует, что выборы освещали около 300 представителей иностранных СМИ.

Отмечается, что избрание нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева, как архитектора славной победы, положившей конец 30-летней армянской оккупации в Карабахе, на высший государственный пост сроком на семь лет с более 92% голосов избирателей, свидетельствует о доверии народа к его руководителю.

В материалах сообщается, что после объявления предварительных результатов президенту Азербайджана начали поступать поздравления от глав государств и правительств других стран, в стране воцарилось праздничное настроение и прошли марши в поддержку президента.

До сведения читателей также доводится, что выборы подтвердили высокое доверие к руководству страны, которое нацелено на благосостояние народа, экономическое развитие и укрепление демократических институтов, и Азербайджан открыл новую страницу в своей истории, сделав еще один шаг к процветанию.