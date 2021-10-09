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Влиятельная перуанская медиа-структура представила интервью с азербайджанским депутатом

Влиятельная перуанская медиа-структура представила интервью с азербайджанским депутатом На официальном портале Федерации перуанских журналистов опубликована статья, основанная на интервью посетившего азербайджанские освобожденные территории вице-президента организации, известного перуанского журналиста Рикардо Санчеса с главой азербайджано-п
Внешняя политика
9 октября 2021 г. 02:26
Влиятельная перуанская медиа-структура представила интервью с азербайджанским депутатом
Сахибом Алыев

На официальном портале Федерации перуанских журналистов опубликована статья, основанная на интервью посетившего азербайджанские освобожденные территории вице-президента организации, известного перуанского журналиста Рикардо Санчеса с главой азербайджано-перуанской межпарламентской рабочей группы, депутатом Сахибом Алыевым.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в статье С.Алыев отмечает, что Азербайджан придает большое значение двусторонних отношений между двумя странами. Депутат ММ сказал, что планирует встретиться с азербайджано-перуанской межпарламентской рабочей группы и обсудить совместное обращение к правительству Перу о восстановлении посольства страны в Баку.

С.Алыев также поблагодарил Конгресс Перу за принятие в 2013 году документа о признании Ходжалинского геноцида.

В статье подчеркивается, что Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения стремится к продвижению Бандунгских принципов, укреплению репутации организации и расширению сотрудничества с другими международными организациями.

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Версия на азербайджанском языке Perunun media qurumu azərbaycanlı deputatla müsahibəni təqdim edib

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