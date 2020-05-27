Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана

27 мая президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Украины выразил признательность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине в рамках борьбы с коронавирусом, расценил это, как олицетворение дружественных отношений в этот тяжёлый период.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эта помощь отражает дух отношений между нашими странами и народами.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы исполнения проектов, реализуемых в Украине за счёт инвестиций Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и президент Владимир Зеленский подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной сферах в постпандемический период.

Президент Украины поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с завершением месяца Рамазан и Днём Республики.

Глава нашего государства поблагодарил за поздравление.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду двусторонних и международных вопросов.